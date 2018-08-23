Polisten zehir tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan Narkotimler ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmancık’ta bulunan uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada E.F. isimli şahısın üzerinde ve yanında bulunan bavulunda yapılan aramada 420 adet extacsy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.