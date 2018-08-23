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23 Ağustos 2018 14:38

Polisten zehir tacirlerine operasyon

Kurban Bayramı’nda zehir tacirlerine göz açtırmayan Çorum polisinin düzenlediği operasyonda 420 adet extacsy hap ele geçirildi.

Polisten zehir tacirlerine operasyon

23 Ağustos 2018 14:38


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan Narkotimler ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmancık’ta bulunan uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.


Otobüste yapılan aramada E.F. isimli şahısın üzerinde ve yanında bulunan bavulunda yapılan aramada 420 adet extacsy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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