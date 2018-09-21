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Pulluktaki otları temizlerken canından oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde pulluktaki otları temizlerken traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde pulluktaki otları temizlerken traktörün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Türkhacılarhanı Köyü'nde meydana geldi. Ramazan Güldiken (74), traktörü ile tarlasını sürdüğü sırada, traktörün arka kısmında bulunan pulluğun içine biriken otları temizlemek için traktörünü durdurdu. Durdurduğu traktörün hareket etmesi sonucu pulluğun altında kalan Güldiken, yaklaşık 10 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.


Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Ramazan Güldiken'in cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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