Rektör Alkan, anne ve anne adaylarıyla bir araya geldi

Dr. Reha Metin Alkan, bu yıl ilk kez hayata geçirilen Anne Üniversitesi'ni ziyaret ederek anne ve anne adayı öğrencilerle bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi'nin sadece yükseköğretimde öğrencileriyle değil toplumun her kesimiyle beraber olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitelerin topluma tamamen hizmet edebilir hale gelmesi ve sahip olduğu bilgi birikimini en üst düzeyde bulunduğu il başta olmak üzere ülkesine aktarmasının gurur ve keyif verici olduğunu söyledi.

Anne üniversitesinin herkesi üniversitesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkan, “Sizlerden bizim de öğrenecek çok şeyimiz var. Bilgi üretme ve bilginin insanlara sunulması anlamında toplumun en üst kesimi, lokomotifi üniversiteler. Böylesi büyük bir hazinenin de sizlere verecek pek çok şeyi olduğu düşüncesiyle HİTÜ Anne Üniversitesi'ni başlattık. Çorum'un önemli bir kurumunun Çorum'un en önemli insanları olan anne ve anne adaylarına elini değmesi son derece önemli. Bu tablodan dolayı da gurur duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Alkan, “anne” kavramının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek “Toplumu şekillendiren sizlersiniz. Anne ne ise aile o, aile ne ise toplum o. Buna kalpten inanarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.