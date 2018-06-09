Rektör Alkan Kargı MYO’nu ziyaret etti

Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti 22. dönem Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu ile Kargı Meslek Yüksek Okulu’nda incelemelerde bulundu.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Erol, Kargı Yüksek Öğrenim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atilla Yılmazer’inde eşlik ettiği ziyarette ilk olarak yüksek okul binası gezildi. Ardından öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Ali Yüksel Kavuştu öğrencilerle sohbet etti.

Yüksek okulun yeni açılmasına rağmen fiziki şartlarının iyi olduğunu belirten Rektör Alkan, zamanla eksikliklerinde tamamlanacağını belirtti.

Öğrencilerle sohbet eden Ali Yüksel Kavuştu ise okul hakkında görüşlerini dinledi. Yüksek okulun geliştirilmesi için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olduğunu belirten Kavuştu öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi.