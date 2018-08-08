Rektör Alkan, rehber öğretmenlerle bir araya geldi

Dr. Reha Metin Alkan, rehber öğretmenleriyle bir araya geldi.

Rektörlükteki toplantıda Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rehber öğretmenlere “YKS-2018’de Tercih İşlemleri ve Üniversitemiz” konulu bir sunum yaparak Hitit Üniversitesi’ndeki lisans ve önlisans programları, kontenjanlar, üniversitenin dünyada ve ülkemizdeki yeri, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar, öğrencilere sunulan fırsatlar, imkanlar ve burslar hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim alanında en büyük paydaşları olan Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde hareket ederek birçok çalışmayı birlikte yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Alkan, rehber öğretmenlerle öğrenci adaylarının tercihleri olmak üzere, birçok konuda ortak çalışmaya imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin nitel ve nicel olarak her yıl gelişimini ve büyümesini büyük bir ivmeyle gerçekleştirdiğini dile getiren Alkan, “Üniversitemizin 2006 yılında kurulan üniversiteler arasındaki yeri ortadır. Aynı zamanda yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan üniversitemiz, eski ve köklü olmanın deneyimi ve yeni olmanın verdiği heyecanla muazzam işler yapmaktadır. Üniversitemizin gerek ulusal gerekse uluslararası sıralamalarda yükselişi ile öğrencilere sağladığı fırsat ve imkânlar sürekli artmaktadır. URAP verilerine göre 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 14’cü devlet üniversiteleri sıralamasında ise 59. sıradadır. Antarktika’da bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türkiye’den giden sınırlı sayıda bilim insanından oluşan ekibin içinde yer almayı başardık” dedi.

Öğrenci adaylarının üniversite seçiminde dikkat ettikleri en önemli faktörlerden birisinin burs desteği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda imkânlar ölçüsünde azami sayıda öğrenciye kısmi zamanlı çalışma bursu, ihtiyaç sahibi her öğrenciye yemek bursu ve çeşitli vakıf bursları sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Alkan, öğrenciler açısından büyük öneme sahip olan değişim programlarıyla öğrencilere yurt dışı eğitim imkânından ve Çorum’daki kamu ve özel kuruluşlarında öğrencilere sunulan staj fırsatlarından ve önlisans programlarında bu yıl uygulamaya girecek olan 3+1 uygulaması hakkında da bilgiler verdi. Spordan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleriyle sosyal etkinliklere katılım desteğinin olduğunu anlatan Alkan, öğrencilerimizin Hitit Üniversitesi’nde çift ana dal programı sayesinde bir bölümde okurlarken, mezun olduklarında iki diploma alma imkanına sahip olabildiklerine dikkat çekti..

Öğrencilerin 2018 tercih döneminde dikkatli olmaları eğitim görmek istedikleri bölümlerde iş ve staj imkânı olan üniversiteleri ve bölümleri tercih etmelerinin yerinde bir tercih olacağının altını çizen Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Tercihler 14 Ağustos 2018’de sona eriyor. Bir üniversitede öğrenci olmak için tercih yapacak aday öğrenciler için Çorum’un eğitim ve bilim yuvası Hitit Üniversitemizde öğrenci olmaları için fırsat, 14 Ağustos 2018 tarihinde son bulacaktır. Öğrencilerimizi Hitit Üniversitesi Ailesinin bir üyesi olarak görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da, üniversitenin önemli projelere imza attığını ve yapmış olduğu çalışmalarla Çorum’a büyük katma değer sağladığını ifade ederek, desteklerinden dolayı Rektör Reha Metin Alkan’a teşekkür etti.

Toplantıda rehber öğretmenlerinin yanı sıra Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak, Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Karaçay da hazır bulundu.