Rektör Alkan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Dr. Reha Metin Alkan, "Güçlü bir devlet olabilmemiz için kendi teknolojimizi kendimiz üretmeliyiz" dedi.

Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen “Hedef ve Motivasyon” konulu konferans düzenlendi. Programda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

100 yıl önce 100 yılda üretilen bilginin şuanda yaklaşık 29 günde üretildiğini ve bu nedenle hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Alkan, “Elimizdeki imkanları çok iyi değerlendirerek başarılı çalışmalar yapmalıyız. Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe hitabesindeki ‘Kim var denilince sağına ve soluna bakmadan ben varım diyerek bir adım öne çıkan bir gençlik' ifadesindeki gibi hareket etmeliyiz. Bu düsturlarla hareket eden insanlar dünyayı değiştiriyor” dedi.

İmam Hatip öğrencilerinin yükünün ve sorumluluğunun büyük olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkan, “Sizler yüzyılın üzerinde geçmişe sahip bir kurumun üyesisiniz. Şuanda Türkiye'de değişimi sağlayan jenerasyon 20-30 yıl önce bu sıralarda oturuyordu. Gerçekten Türkiye'de dünyaya rol model olan insanlar sizlerin oturduğu sıralarda oturan insanlardı. Böylesi güzel bir kurumda eğitim aldığınız için kendinizi çok şanslı hissetmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yaptukları işi en iyi şekilde yapmalaı için çağrıda bulunan Alkan, "Ne olacaksanız onun en iyisi olun. Reel bir hedef belirlemeli ve üniversite seçiminizi yapmalısınız. Önemli olan ne iş yaptığınız değil, sevdiğiniz işi yapmaktır. Sevdiğiniz işi yaptığınızda ve amacınız belli olduğu zaman yorulmuyorsunuz. Her alanda yetişmiş insana ihtiyacımız var. Şuanda ortaokul çağında olan çocukların yaklaşık %65'i bundan 15-20 yıl sonra tarif edilmeyen ve bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da, günümüzde büyük bir değişimin yaşandığını ifade ederek hayatımızdaki pek çok alanda meydana gelen değişimlere ayak uydurulması gerektiğini ve öğrencilere bu doğrultuda tavsiyelerde bulundu.