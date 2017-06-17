Rektör Alkan unvanda yükselen akademik personel cübbe giydirdi

Dr. Reha Metin Alkan tarafından unvanı yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi.

Hitit Üniversitesinde Profesör unvanına yükselen İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Türcan, Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Sigortacılık ve Aktüerya Ana Bilim Dalına Doç. Dr. İsmail Yıldırım ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Finans Ana Bilim Dalına Doç. Dr. İlker Sakınç’a cübbeleri Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından giydirildi.

Hitit Üniversitesi’nde gerçekleşen son atamalar ve unvanı yükselen akademik personelimizle birlikte öğretim üyesi sayısı 47 Profesör, 49 Doçent ve 176 Yardımcı Doçent olmak üzere 272’ye, toplam öğretim elemanı sayısı ise 665’e ulaştı.