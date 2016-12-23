Rektör Alkan’dan Başkan Külcü’ye teşekkür ziyareti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediyesi’nin Hitit Üniversitesi’nin yapmış olduğu projelere verdiği destekler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Hitit Üniversitesi ile birlikte Çorum’u geliştirmek ve daha güzel noktalara getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “Çorum İçin Projem Var" adlı projeye şehrimizle ilgili güzel projeler geliyor. 12. Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası’na da Çorum Belediyesi olarak önemli katkılar sağladık. Bu zamana kadar olduğu gibi inşallah 2017 Avrupa Futsal Şampiyonasında da üniversitemize verdiğimiz desteklerimiz devam edecek” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, üniversite ve belediye birlikteliğinin en güzel örneklerinin Çorum’da yaşandığını söyledi. "Çorum İçin Projem Var" projesini Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Çorum Belediyesi’nin uyguladığını kaydeden Rektör Alkan, “Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalar bizi çok rahatlatıyor. 2017 yılında 11.’si gerçekleştirilecek olan Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Şampiyonası üniversitemizin öncülüğünde ilimizde gerçekleştirilecek. Bu şampiyonaya da Belediyemizin önemli destekleri olacağına yürekten inanıyorum. Tüm bu destekleri nedeniyle Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.