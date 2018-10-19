Roma kökenli Isvea'dan antik Roma barajına destek

Türkiye'de Roma dönemine ait dört antik barajdan birisi olan Örükaya'da bu yılki kurtarma kazıları tamamlandı.

“Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi” kapsamında yürütülen ve başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında hayata geçen projenin sponsoru banyo ürünlerinde İtalya'nın lider markası Isvea oldu.

Projenin amaçları arasında Çorum kültür miras zenginliğine bir yenisi daha eklemek, Roma Dönemi'ne ev sahipliği yapan bir çalışma ortaya koyarak Örükaya'yı bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmek ve bu döneme hem Çorum ili hem de Orta Karadeniz Bölgesi özelinde ışık tutmak yer alıyor. Alaca ilçesine bağlı Örükaya köyünde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Örükaya Barajı, kurtarma kazısı yapılan ilk baraj olma özelliğini taşıyor.

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar ile birlikte antik barajı ziyaret ederek Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Emine Sökmen'den bilgi aldı.

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, 1800 yıllık gibi bir geçmişe sahip antik Örükaya barajının ortaya çıkarılmasının hem Türkiye hem Çorum açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

“Romalı Isvea Roma barajına destek olmaya devam edecek”

Çorum'un Hitit dönemi ile anılan Hitit dönemi ile bilinen bir tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayan Çenesiz, “Buna şimdi bir önemli halka olan Roma dönemi eklendi. Roma döneminin de bu bölgede medeniyete ulaştığı, burada yerleştiği ve bir olgu olduğunu düşünürsek bölgenin tarihi ve kültürel değerinin daha da arttığını göreceğiz” dedi.

Isvea'nın Roma'nın yakınlarında kurulan bir seramik firması olduğunu hatırlatan Çenesiz, “Daha sonra satın almamızla Türkiye'ye geldi. Şehrimizde bir Roma barajının olması buraya olan ilgimizi artırdı. Biz Roma'da doğan bir seramik firması olarak Çorum'daki Roma barajına destek vermeye çalışacağız. Buranın yaşayan yer olmasını arzu ediyoruz. Burasının Çorum tarihine ve ülke turizmine katkı sağlayacak bir destinasyon olmasını ümit ediyoruz. Özellikle Romalı Isvea Roma barajına destek olmaya devam edecek” dedi.

Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi Bilimsel Danışmanı Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emine Sökmen ise Örükaya kazıları ile birlikte Çorum'da Roma dönemine dair kayıp olan bir halkayı ortaya çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Antik Örükaya barajındaki kazıların geçen yıl başladığını hatırlatan Dr. Öğretim üyesi Emine Sökmen, “Buradaki amacımız Çorum'un kültür envanterini zenginleştirmek ve bir kültür mirası daha eklebilmekti. Bu amaçla başlattığımız kazılarda Roma dönemini açığa çıkarmaya başladık. Bu kayıp halkanın olduğu bölümde bir su yapısıyla karşılaştık. Roma egemenliğini götürdüğü her yerde bu tür yapılar inşa ediyor. Bu yapılardan bir tanesi Anadolu'da yaptığı Örükaya barajı olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Sökmen, gelecek yıl hedeflerinin barajın hizmet verdiği bölgenin alan kullanımına, tarımsal potansiyeline katkı sağlayacak bilgiler elde etmek ve diğer yandan da barajın hizmet verdiği kenti ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Reha Metin Alkan da, üniversite olarak bir kazılarının olmasının en büyük arzularından birisi olduğunu ifade ederek, “Bu konuda bazı teknik problemlerimiz vardı. Onları giderdik.Ciddi bir tecrübeye sahip olan müze ile bu kazıyı yapmak işimizi çok kolaylaştırıyor” dedi.

Tüm dünyada şirketlerin sadece karlılıklarını açıklamadığını, topluma verdikleri hizmetlerle de ön plana çıktıklarına dikkat çeken Alkan, Isvea gibi uluslararası firmaların bu tür projeleri destek vermesinin kendilerini mutlu edeceğini sözlerine ekledi.