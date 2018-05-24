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24 Mayıs 2018 15:26

Sabah namazına katılan öğrenciler ödüllendirildi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İmam Hatip Okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak başlattığı “33 Hafta Güne Namazla Başlıyorum Projesi” final programıyla sona erdi.

Sabah namazına katılan öğrenciler ödüllendirildi

24 Mayıs 2018 15:26


Ulu Cami’de düzenlenen final programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Öğrenciler öğle namazı öncesinde 33 hafta boyunca öğrendikleri ayet ve hadisleri okurken, öğle namazı sonrası 33 hafta sürekli gelen 11 öğrenci bisiklet, 6 öğrenci sürpriz ödül, 78 öğrenci sırt çantası ile ödüllendirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Proje başladığı günden bu güne fedakarca çalışan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize, katkı sağlayan hayırseverlere, ilçe müftülüğümüze ve en önemlisi kıymetli evlatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Bu güzellik sizlerin eseri. Allah razı olsun sizlerden" dedi.




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