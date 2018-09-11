Sağlık görevlilerine saldıran şahısa polis müdahale etti: 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen intihar teşebbüsü olayında, sağlık görevlileriyle tartışan şahıs ile bir polis memuru silahla vurularak yaralandı.

Olay, İskilip ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.C.D. adlı genç evde girdiği bunalım sonucu iple kendini asarak intihara kalkıştı. Çocuğunu evde asılı bulan baba Y.D. sağlık görevlileri ve polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek gence müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine sağlık görevlileri de geldi. Sağlık görevlilerinin olay yerine geç geldiğini iddia eden baba Y.D., ambulansla olay yerine gelen sağlık görevlilerine saldırdı. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri Y.D.'ye müdahale ettiği sırada silahın ateş alması sonucu Y.D. ve polis memuru B.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ve diğer şahısla oğlu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İntihara girişiminde bulunan A.C.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sağlık görevlilerinden yaralananın olmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.