Sağlık lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Her yıl geleneksel hale getirdikleri etkinlikte hamur açıp gözleme pişiren öğrenciler, gelenek, görenekleri yaşatmak ve unutmamak için böyle bir etkinliği yaptıklarını dile getirdiler.

Düzenlenen etkinliğe destek vermek ve öğrencileri bu tür etkinliklere teşvik etmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, okul yönetimi ve öğretmenleri katıldılar.

Sadece sağlık alanında değil günlük yaşamda da el hünerlerini gösterip yaşatmak amacında olduklarını söyleyen Sağlık bölümü son sınıf öğrencisi Ayşenur Beyza Uraz, “Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri olarak kültürel alanlardaki yeteneklerimizi göstermek. Sağlık alanındaki başarı ve yeteneklerimizin yanı sıra insanlara günlük yaşantıda da el becerilerimizin olduğunu göstermek amaçlı böyle bir etkinliği düzenledik. Etkinliği gerçekleştirmemizde bizlere destek veren okul yönetimi ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Umarım tüm arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bu etkinlikten keyif almışlardır” dedi.