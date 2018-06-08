Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar

Ahmet Demircan, sağlık turizminde Türkiye’nin mesafe kat etmeye başladığını belirterek, “Yapılan hesaplamalar sonunda 4 milyar dolar civarında Türkiye sağlık turizminden gelir elde ediyor. Yaptığımız planlamalarla Türkiye’nin 2023 yılında sağlık turizminden gelir elde etme imkanımız var. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a yaptırılan yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Vali Vekili Ayhan Özkan ve Belediye Başkanı Zeki Gül katıldı.

Sağlıkta devrim niteliğinde reform yapıldığını belirterek, 2002 öncesi ve sonrası sağlık alanında yapılanların kıyas edilemeyeceğini dile getiren Bakan Demircan, “2002 yılında Türkiye’nin sahip olduğu ambulans sayısı 500 civarında şu anda 6 bine ulaştı. Hava ambulansı o günler için hayaldi. Gençliğimizde bir Alman gelmiş hastalanmış, Almanya uçak göndermiş vatandaşını almış götürmüş derlerdi. İmrenirdik. Türkiye’de şu anda hazır ambulans uçak 19 tane helikopter bekliyor. Hastaların nakli konusunda en ufak sıkıntı yok. Hastanelerde özel oda bulmak marifetti, koğuşlar halindeydi servisler. Ameliyat edilen hastalara yoğun bakım odası bulmak da kolay değildi. Yoğun bakım denilen bir iki oda oluyordu ya da diğer hastaların arasında koğuşlarda yatıyordu” dedi.

Hastanelerin yataklarını yenilediklerini dile getiren Bakan Demircan, “Türkiye sağlık alt yapısını yeniliyor. Çoğu gitti azı kaldı. Yeni bir konsepte hastaneleri yeniliyoruz. Sadece hastaneleri yenilemekle kalmıyor personel açığının giderilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 56 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Demircan, daha sonra 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek, seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakına destek istedi.