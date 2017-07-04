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04 Temmuz 2017 10:45

Şahiner bayanları Çanakkale’ye uğurladı

Sungurlu Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale Tarihe Yolculuk Gezisi’nin ilk kafilesi yola çıktı.

Şahiner bayanları Çanakkale’ye uğurladı

04 Temmuz 2017 10:45


Belediye önünden bayanları uğurlamaya gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, geziye katılan vatandaşlara dondurma ikramında bulundu. Başkan Şahiner, “Çanakkale Tarihe Yolculuk gezimiz bugün itibari ile başladı. Sungurlulu hemşerilerimiz bu gezimize büyük ilgi gösteriyor. İnsanlarımız Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve büyük bir destanın yazıldığı Çanakkale’ye gidiyor, burada tarihi dokulara temas etme imkânı buluyor. Ramazan ayına kadar 4 sefer bayanlarımız için 2 sefer de erkeklerimizi Çanakkale’ ye götürdük. Ramazan ayı süresince ara verdiğimiz gezilerimiz tekrar başlıyor. Kayıtlarımıza yoğun bir talep var. Bu yoğun talep devam ettiği takdirde Samsun ilimize de gezi düzenlemeyi planlıyoruz. İlgi gösteren tüm Sungurlulu hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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