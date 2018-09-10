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Saman yüklü kamyon yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hareket halindeyken alev alan saman yüklü kamyon tamamen yandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hareket halindeyken alev alan saman yüklü kamyon tamamen yandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çayan köyü yakınlarında Şerafettin Soğancı yönetimindeki 37 LA 202 plakalı saman yüklü kamyonun üzerindeki samanlar, yol üstünde elektrik tellerine temas etti. Tellerden sıçrayan kıvılcım sonucu kamyon kasasında bulunan samanlar bir anda alev aldı. Kamyondan dumanlar geldiğini fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekip yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada diğer sürücüler durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, kamyon tamamen yandı. Yangına müdahale eden sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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