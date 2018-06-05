Şampiyon sporcular başkan Gül’ü ziyaret etti

Belediye Başkanı Zeki Gül, şampiyona ile ilgili bilgi vererek 25-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen okullar arası masa tenisi küçükler Türkiye şampiyonasına tamamı Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz sporcuları olan Süheybi Rumi İmam Hatip Orta Okulu Küçük Erkekler Masa Tenisi takımımız tüm rakiplerini yenerek namağlup Türkiye Şampiyonu oldu dedi.

Başkan Gül, “bunun çok önemli bir başarı olduğunu söyleyerek ben sporcularımıza ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir başarıya imza attılar. Yine 17-20 Mayısta Elazığ’da yapılan Okullar Arası Küçük Erkekler Türkiye Badminton Şampiyonasına tamamı Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz sporcularından oluşan Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Küçük Erkekler Badminton takımımız tüm rakiplerini yenerek yine Türkiye şampiyonu oldu. Ben tüm sporcularımızı hocalarımızı ve idarecilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalı ziyarette yaptığı konuşmada, Belediye Başkanımız Zeki Gül’e vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Hem hocalarımız hem sporcularımız adına tamamı kulübünüz sporcularından oluşan okulumuz takımı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonası oldu. Takımımız alt yapıdan gelen yeni bir takım oldu. İnşallah bundan sonra da yine Türkiye şampiyonluklarını ala ala hocamızın ve sizlerin gayretleriyle devam edeceklerini ifade etti.

Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş ise sürekli desteğini hissettiğimiz Çorum Belediyesine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bu sene namağlup bir şekilde Türkiye birinciliği aldılar. Allah nasip ederse seneye daha hedeflerini ilerleterek inşallah bu sporda hem ilimizin hemde imam hatip okullarının adını duyuracağız" dedi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Davut Demirbaş, Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalı ve antrenörler katıldı.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Zeki Gül, şampiyon olan öğrencilere ve antrenörlere hediye takdim etti.