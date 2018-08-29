Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen törenin ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz’ün naaşı memleketi Çorum’a gönderildi. Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Alagöz’ün cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Ulu Cami’ye getirildi. Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Cihan Alagöz’ün eşi Nurgül Alagöz ve kızları Emine Alagöz ile Ceren Alagöz gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alagöz’ün cenazesi, Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.