Samsun'dan yola çıkan bisikletçilerin ilk durağı Çorum oldu

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği tarafından 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeni ile “Samsun'dan Anıtkabir'e Ata'ya Saygı Yolculuğu” sloganı ile bisiklet turu düzenlendi. Bisikletçilerin ilk durağı ise Çorum oldu.

Geçtiğimiz Mart ayında Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeni ile Samsun'dan Çanakkale'ye pedal çeviren bisikletçiler bu sefer de 10 Kasım nedeni ile Samsun'dan Anıtkabir'e yola çıktı. Samsun'dan yola çıkan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı makamında ziyaret etti.

Samsun'dan devraldıkları Türk Bayrağı'nı Anıtkabir'e götürmek üzere Samsun'dan yola çıkan Emekli Astsubay Ayhan Basmacı, emekli polis memuru Selim Daban ve Osman Özdemir'den oluşan ekip Belediye Başkanı Turhan Candan'a kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek plaket verdiler.

Grup adına açıklama yapan Osman Özdemir, Samsun'dan Perşembe günü yola çıktıklarını ve Cumartesi günü Anıtkabir'de olmayı planladıklarını dile getirdi.

Osman Özdemir, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 80.yıl dönümünde “Samsun'dan Anıtkabir'e Ata'ya Saygı yolculuğu” sloganı ile bisiklet turu düzenledik. Samsun Kurtuluş İskelesi'nden çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Çorum Belediyesi Başkanı Zeki Gül'e ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'a teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda 412 kilometre pedal çevireceğimiz bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Samsun'dan aldığımız bayrağı Anıtkabir Garnizon Komutanlığı'na teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği'nin düzenlediği bu anlamlı organizasyon için üyelere teşekkür etti.