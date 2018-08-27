Sanayi sitesi’nde temizlik seferberliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü 15 mahallede cadde ve sokaklarda Çorum’u temizlikte birinci yapmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çorum Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, "Şehrimizin temizliği ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar arasında sokak süpürme, kaldırım kenarlarının temizlenmesi gibi çalışmalar var. Süpürme çalışmalarının yanı sıra ot biçim işleri de yapıyoruz. Sanayi bölgemizde yaptığımız diğer bir çalışma ise ilaçlama çalışmalarımız. Sanayi sitesinde başlattığımız temizlik çalışmalarını dört hafta içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

’Çöp varili yerine çöp konteyneri’

Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Sanayi Sitesi’nde eskiyen çöp varillerinin yeni çöp konteynerleri ile değiştirileceğini belirtti.

Başkan Gül, "Sanayi bölgesinde 625 adet varil var. Bunların çoğu eskimiş variller. Ağızları açık olduğu için haşere oluşumuna ve kötü kokuya neden oluyordu. Şimdi ise bu eskiyen, yıpranan varilleri topluyoruz. Varilleri caddelerin ve sokakların daha temiz tutulması için 800 litrelik 250 adet çöp konteyneri ile yeniliyoruz. Yaptığımız bu çalışma ile sanayi esnafımız daha temiz ortamlarda çalışmalarını yürütecek” diye konuştu.

’Balaban’dan başkan Gül’e teşekkür’

Çorum Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, “Sanayi hepimizin sanayisi. Çorum’un sanayisi. Bizim amacımız esnafımızı hizmet etmek. Cumartesi, Pazar demeden belediyemiz bizlere hizmet ediyor. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Yapılan temizlik çalışmaları Avrupa standartlarında temizlik çalışmaları. Yeşil alanları, kamelyaları ile sanayimiz çok güzel bir noktaya geldi. Bölgemize verilen tüm hizmetler için Belediye Başkanı Zeki Gül’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.