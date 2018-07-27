Sarı ve Sayan’dan seralarda inceleme

Sebze üretimini geliştirmek, kalite ve verimi arttırmak adına kurum olarak gereken çalışmayı yaptıklarını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’un Akdeniz, Ege ve Trakya bölgelerine göre bu alanda bakir bir yapıda olduğuna dikkat çekerek, bu özelliği iyi değerlendirerek birim alandan daha fazla verim alıp, daha fazla gelir elde edebilebilecek ürünlere yönelinmesini gerektiğini, bunu yaparken de topraklarında korunmasına dikkat çekti.

Sebze yetiştirirken ilaç kullanımına da dikkat edilmesi isteyen Sarı, ilaçların etken süreleri ve ilaçlama ile hasat tarihi arasında geçmesi gereken süreler önemli olduğunu belirterek, ilacın ürün üzerinde kalıntı bırakmasının insan sağlığına olumsuz etkileri üreticileri bilgilenirdi.

Halk sağlığının önemsediklerinin altını çizen Sarı, ürünlerden numune alınarak ilaç kalıntılarının olup olmadığına bakılarak halkın sağlıklı ve güvenilir sebze ve meyve tüketimi için gerekli çalışmaların yapıldığının kaydetti. Seracılığın çok zahmetli ve fazla mesai gerektiren bir üretim şekli olduğunu anlatan Sarı, özverili çalışmaları ve üretime yaptıkları katkılardan dolayı sebze yetiştiricilerine teşekkür etti.

Üreticiler ise ürünleri pazara sunmadan önce depolayamadıklarının ifade ederek soğuk hava deposu taleplerini dile getirmesi üzerine Sarı, üreticilere bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi, OKA ve diğer kalkınma ajansları aracılığıyla sağlanan desteklerden yararlanabileceklerini dile getirdi. Sarı, seracılığın geliştirilmesi ve sera alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, soğuk hava deposu için yer problemini çözebileceğini, gerekirse OSB’de ücretsiz yer tahsis edilebilmesi için girişimde bulunabileceklerini söyledi.