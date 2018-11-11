Sarıeroğlu'ndan kentpark'a övgü

AK Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşması için Çorum'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu bir takım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Merkeze iletmek üzere Çorum'da faaliyet gösteren STK'ların talep ve önerilerini dinleyen Sarıeroğlu, ardından devlet tiyatro salonunda AK Parti Gençlik Kollarının İl Danışma Meclisine katıldı. Sonrasında Çorum Belediyesini ziyaret eden Sarıeroğlu'na Belediye Başkanı Zeki Gül, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

'Kentparkı beğendi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'un Çorum ziyaretinde son durağı Çorum Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve şehrin çehresini değiştiren prestij proje olan Kentpark oldu. Kentpark'ta incelemelerde bulunan Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Zeki Gül'den bilgi aldı. Vatandaşlarla da görüşen Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yakından takipçisi olarak kısa sürede Kentparkı hizmete sunduğu için Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür etti.

'Kentpark Çorum'un prestij projesi'

Çorum ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kentpark için Çorum'un prestij projesi ifadesini kullandı. Sarıeroğlu, Kentpark'ta yaptığı incelemeler esnasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, “213 bin metrekarelik alanda tamamlanan, Çorum'un prestij projelerinden Kentpark'ta incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın beğenisini kazandığını gördüğümüz Kentpark Çorum halkımıza hayırlı olsun” notu ile paylaştı.