Satıcı olmayan kantinle öğrencilere güven öğretiliyor

Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok programlı Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan dürüstlük kantini projesi çerçevesinde öğrenciler, sorumlusu bulunmayan kantinden diledikleri zaman alışveriş yapıyor.

Dürüstlüğü ve güveni aşılamak için Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok programlı Anadolu Lisesi'nde başlatılan "Güven Kantini" uygulamasıyla öğrenciler işletmecisi bulunmayan kantinden istedikleri ürünü alıp parasını kasaya bırakıyor. Okulda kantin olmaması nedeniyle okul yönetimi, okulun koridoruna masa koydu. Dürüstlüğü ve güveni aşılamak için başlatılan projede, kantine gelen öğrenciler, satın almak istedikleri ürünün parasını kasaya bırakıyor, gereken durumlarda da para üstünü kasadan kendisi alıyor. Bu kantinde satıcı da alıcı da sizsiniz", "Dürüstlüğün kurala ihtiyacı yoktur" yazıları yer alıyor. Projeyle, çocukların dürüstlükle ilgili davranışlarının pekiştirilmesi hedefleniyor.

"Gençlere güvenimizi göstermiş olalım"

Proje sorumlusu Müdür Yardımcısı Berkan Delibaş ise okulda kantin olmaması nedeniyle tüm öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunarak güven ve dürüstlük marketini kurmaya karar verdik. Biz bu şekilde onlara güvenimizi göstermiş olalım ki, onlar da doğruluklarını, dürüstlüklerini gösterme fırsatı bulsunlar. Çokta güzel sonuçlar aldık. Milli Eğitim Bakanlığımız da okullarımızda değerler eğitimine çokta önem veriyor. Biz de bunu burada yaparak yaşayarak öğrencilerimiz üzerinde uygulamaktayız" diye konuştu.