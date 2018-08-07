Şehit annesi oğlunun ismi verilen Kur’an kursunu gezdi

Kuran Kursu’nda eğitim gören yakından ilgilenen Karslı, “Buradaki bütün çocuklar benim de çocuğum, evladım. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve belediye yetkililerine oğlum Ali Karslı adına yaptırdığı ve hizmete sunduğu Kur’an Kursu için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül ise, “Aziz şehitlerimize sonsuza dek minnettarız. Böyle vatan millet sevdalı olan evlatlar yetiştiren annelerimize Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Bizlerde onların bir evladı olarak her zaman yanlarındayız. Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve İl Müftülüğüne teslim edilen Mahalle Kur’an Kursları iki kattan oluşuyor. Birinci katında 4-6 yaş çocuklar dini bilgiler alırken, ikinci katında ise kadınlar Kur’an eğitimi alıyor. Çocuklarımızın bu yaşlarda bu bilgileri alması geleceğimiz açısından çok önemli. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ziyarette şehit annesi Karslı’ya, Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nun eşi Sıdıka Yabacıoğlu eşlik etti.