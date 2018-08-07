Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 18:03

Şehit annesi oğlunun ismi verilen Kur’an kursunu gezdi

15 Temmuz Türksat Gölbaşı yerleşkesine yayınları kesmek için saldıran darbeciler tarafından şehit olan Ali Karslı’nın annesi Aysel Karslı, Çorum Belediyesi tarafından oğlu adına yaptırılan Kuran Kursunu ziyaret etti.

Şehit annesi oğlunun ismi verilen Kur’an kursunu gezdi

07 Ağustos 2018 18:03


Kuran Kursu’nda eğitim gören yakından ilgilenen Karslı, “Buradaki bütün çocuklar benim de çocuğum, evladım. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve belediye yetkililerine oğlum Ali Karslı adına yaptırdığı ve hizmete sunduğu Kur’an Kursu için teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül ise, “Aziz şehitlerimize sonsuza dek minnettarız. Böyle vatan millet sevdalı olan evlatlar yetiştiren annelerimize Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Bizlerde onların bir evladı olarak her zaman yanlarındayız. Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve İl Müftülüğüne teslim edilen Mahalle Kur’an Kursları iki kattan oluşuyor. Birinci katında 4-6 yaş çocuklar dini bilgiler alırken, ikinci katında ise kadınlar Kur’an eğitimi alıyor. Çocuklarımızın bu yaşlarda bu bilgileri alması geleceğimiz açısından çok önemli. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.


Ziyarette şehit annesi Karslı’ya, Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nun eşi Sıdıka Yabacıoğlu eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç