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08 Haziran 2018 16:27

Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü üyelerinin açtığı ateş sonucu aracında şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehit edilişinin birinci yıl dönümünde Çorum’un Osmancık ilçesindeki şehitlikte bulunan mezarı başında anıldı.

Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

08 Haziran 2018 16:27


Okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle düzenlenen karne töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için mezarı başında anma programı düzenlendi.


Osmancık ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, “Vefatının birinci yıl dönümünde anacağımız, sevgiyle, özlemle, hasretle her zaman bizim içimizde olan, kalbimizde müstesna bir yeri bulunan değerli kardeşimiz, değerli meslektaşımız ve sevgili evladımız Şenay Aybüke Yalçın’ın bu karne gününde de mezarı başında adını verdiğimiz Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri karneleri ile geldi. Malum bilindiği gibi geçen yıl karne dağıtıldığı gün şehadete ererek rahmetli olmuştu. Allah mekanını cennet eylesin, şanını yüce eylesin, ailesini de sabrı cemil niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Dedesi mezarı başında Kur’an-ı kerim okudu


Şehadetinin birinci yılında Osmancık şehitliğinde bulunan mezarı başında anılan şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın dedesi, şehit öğretmenin mezarı başında Kur’an-ı Kerim’den sureler okuyarak ailesiyle birlikte dua etti.


Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, şehit öğretmenin babası, annesi, dedesi, babaannesi, amcası ve kardeşi, öğretmenler ve şehit öğretmenin adının verildiği Ortaokulun öğrencilerinin katıldığı programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okutuldu.




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