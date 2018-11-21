Çorum'da 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle şehit öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

1993 yılında görev yaptığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesi'ne bağlı Ağaçlı Nahiyesi'nde dört arkadaşı ile birlikte şehit edilen öğretmen Fatih Tekin (28) ile geçen sene Batman'ın Kozluk İlçesi'nde okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22)'ın kabirleri ziyaret edilerek öğrenciler tarafından okunan hatimlerin duaları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Vatanımız ve değerlerimiz için görev yaparken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize emanet ettikleri ülkemizi biz de öğrencilerimize devredeceğiz. Onlar da Şehit Öğretmenlerimize layık olmak için çalışacaklar." dedi.