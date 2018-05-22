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22 Mayıs 2018 17:46

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’in Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş, memleketi Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

22 Mayıs 2018 17:46


Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken’in cenazesi memleketine gönderildi. Son kez baba ocağına getirilen şehit Türken’in naaşı burada helallik alınmasının ardından Nur Camii’ne götürüldü.


Cenaze törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve binlerce vatandaş katıldı.


Cenaze töreninde oğlunun al bayrağa sarılı tabutunun başında ağlayan baba Yaşar Türken, "Yavrum beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı dökerken, şehidin ikiz çocukları Salih ve Yağız tören boyunca olup bitenleri meraklı gözlerle izledi. Acılı aileye başsağlığı dileyen iki bakan cenaze töreni boyunca Türken ailesini yalnız bırakmadı.


Şehit Türken’in cenazesi ikindi namazını müteakip Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.




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