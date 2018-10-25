İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit'ten yürek burkan paylaşım

Mardin’de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım yürekleri burktu.


Mardin'de güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın sosyal medya hesabından kendine ait paylaştığı fotoğrafın altına, "Biz vatan sana canımız feda derken şaka yapmıyorduk. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerinin yer aldığı paylaşım görenleri duygulandırdı.


Memleketi Çorum'da dün son yolculuğuna uğurlanan şehit uzman onbaşının cenazesinde gözyaşları sel olmuş, eşini asker selamıyla uğurlayan şehit eşi, cenazeye katılanlara gözyaşı dökmemelerini belirterek, hainlerin sevinmemesi için dik durmalarını istemişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.