Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Olay, ilçeye bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’da yaşayan Ergül Arslantaş, (17) yaz tatilini geçirmek üzere Tuğlu köyüne gitti. Arslantaş, bugün sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte yüzmek için Ortaköy köyünde bulunan gölete gitti. Gölete giren Arslantaş, bir süre sonra suyun içerisinde çırpınmaya başladı. Bunu gören yanındaki arkadaşı köylülere haber vererek yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine Çorum İl Afet Müdürlüğü ve Sungurlu İtfaiyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından talihsiz çocuğun cesedi göletten çıkarıldı. UMKE ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Arslantaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden aile sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Arslantaş’ın cesedi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.