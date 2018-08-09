Sevgi evleri öğrencilerinden başkan Gül’e anlamlı hediye

Sevgi Evleri Müdürü Ömer Pehlivan ve beraberinde Sosyal Hizmetler Uzmanı Rahman Ahlatçı, öğretmenler Serkan Mumcu, Arif Erdoğan ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Gül’ü makamında ziyaret eden öğrenciler kendi elleri ile yaptıkları namaz kılan çocuk motifli tabloyu hediye etti.

Sevgi Evleri Müdürü Ömer Pehlivan, sevgi evleri’nde kalan çocukların okul öğrenimlerinin yanı sıra kendi kurumlarında oluşturdukları kurslarla el becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Çorum’da çeşitli liselerde öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler tarafından ahşap işlemeciliği ile yapılan “Namaz Kılan Çocuk” motifli tabloyu Belediye Başkanı Zeki Gül’e hediye eden çocuklar kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeki Gül yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine hediye edilen tablo için teşekkür etti.