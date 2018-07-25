Sevgi evlerindeki çocukların dil ve edebiyat becerileri geliştirilecek

Hitit Üniversitesi ve Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Çorum Çocuk Evleri Projesi" kapsamında 7-14 yaş grubu arasındaki çocukları dil ve edebiyat eğitimi veriliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek, Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ve eğitmenleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.

Üniversitemiz ile Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan "Çorum Çocuk Evleri Projesi" ekibi, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek, Çorum Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklar ve eğitmenleri ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Projenin çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, proje kapsamındaki 7 öğrencinin HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nde eğitim almalarından dolayı da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hitit Üniversitesi olarak üniversite-kamu kurumu işbirliğini çok önemsediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, iki kurumun işbirliğinde hayata geçirilen projeden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar ve projelerle bulunduğu şehrin ve bölgenin her anlamda gelişimine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.