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20 Haziran 2017 18:36

SGDD’den mültecilerle ilgili eğitim semineri

Çorum’da Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından Dünya Mülteciler Günü nedeniyle eğitim semineri düzenlendi.

SGDD’den mültecilerle ilgili eğitim semineri

20 Haziran 2017 18:36


Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı seminerde Türkiye’deki mülteci sayısı, mültecilerin sahip olduğu haklar, mültecilerle ilgili bilinen yanlışlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.


Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Aycan Sarıbay, Mart ayı verilerine görev Türkiye’de 3 milyon 247 bin mülteci yaşadığını açıkladı.


Ancak son üç ay içerisinde bu sayının 135 bin 586 kişi arttığını açıklayan Sarıbay, Suriyeli mülteciler haricinde uluslararası koruma başvurusunda bulunan mültecilerin sayısında da 2010 yılından bu yana yaklaşık 300 bin kişilik bir artış görüldüğüne dikkat çekti. Dünyada yaklaşık 60 milyon mülteci olduğunu ifade eden Sarıbay, her dakika 24 kişi evini terk ettiğini dile kaydetti.


Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin misyonu hakkında da bilgi veren Sarıbay, “BMMYK adına sığınmacıların sisteme kaydını yaparak işlemlerini takip ediyoruz. Temel hak ve hizmetlere erişimlerini sağlarken, sağlık, psioko-sosyal ve hukuki danışmanlık yapıyoruz. Sosyal uyum ve kamu huzurunu güçlendiren ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan faaliyetler düzenliyoruz. Sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarını istatiksel veri, ihtiyaç analizi ve göç eğilimi konusunda bilgilendiriyoruz. Yerel ve kamu kaynaklarını sığınmacı ve göçmenlerin yararına harekete geçirilmesini sağlamak” dedi.




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