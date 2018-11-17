Sohayko'dan Mecitözü'nde usulsüz köpek toplanmasına tepki

Çorum'un Mecitözü ilçesinde belediye ekiplerince yapılan köpek toplanmasına Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneğinden (Sohayko) tepki geldi.

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) bir açıklama yapan Sohayko Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, bugün derneğimize sosyal medya üzerinden gelen ihbarda birçok usulsüzlük tespit ettiklerini belirtti.

Belediye ekipleri yanlarında veteriner hekim olmadan toplama yapamaz diyen Başkanı Yılmaz, "Çorum'un Mecitözü ilçesinden gelen videodaki personelin yetersiz ve bilinçsiz olduğunu çok açık belli. Koskoca belediye traktörlerle kedi köpek topluyor. Bugün yapılan bu usulsuz toplama gösteriyor ki yeni yasa yaş arasında mutlaka belediyelerin de ceza kapsamına alınması gerektiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Video görüntüsünde yer alan toplamanın çağ dışı olduğunu, köpeğin nasıl acı çektiğine hepimiz şahit olduk. Yeni Türkiye bu olmamalı" diyerek sitemini dile getiren Yılmaz, "Mecitözunde Belediyesinin bakimevi ve rehabilitasyon merkezi olmadığını biliyoruz. İlçe merkezi ve köylerden gelen ihbarlarda köpeklerin toplanarak ormanlık alanlara terk edildiği, bu alanlarda yemek bulamayan köpeklerin açlıktan birbirlerine saldırıyor" dedi.

Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde bu hayvanların ormanda ölüme terk edildiğini kaydeden Yılmaz, "Bütün bunlar belediye eliyle yapılıyor. Bunun önüne geçmek için Sohayko olarak Cumhurbaşkanımız dahil bakanlıklara suç duyurusunda bulunacağız. Sözde belediye personeli olan kişilerin elindeki toplama sopası bile derme çatma elle yapmışlar, hayvanları düşünen yok. Boynundan ip bağlanarak alınmaya çalışılan köpeğin akibetini araştırıyoruz. Dernek görevlilerimiz ilçeye gidecekler" diye konuştu.