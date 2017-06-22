“Sosyal Diyaloğun İnşasında Entelektüel Çaba” projesi başladı

Projenin açılış toplantısında konuşan ÖGESAN Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Vahdet Özkoçak, Hitit Üniversitesi ve ÖGESAN işbirliğinde hazırlanan, "Sosyal Diyaloğun İnşasında Entelektüel Çaba" adlı projenin 86 projeden ilk 5’e girerek Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edildiğini söyledi.

Projenin genel hedefinin, ulusal düzeyde ve geniş tabanlı oluşturulacak sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla akademik personel ve üniversite yönetimi arasındaki kültür ve diyalog dinamizminin iyileşmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Özkoçak, “Günümüzde bir taraftan küresel değişimlere hızla uyum sağlama zorunluluğu ve diğer taraftan artan yükseköğrenim talebini rasyonel olarak karşılama yükümlülüğü içinde bulunan üniversiteler hizmet ettikleri toplumları şekillendirmede ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişme temelli ulusal ihtiyaçları öne çıkararak daha farklı bir misyon ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu çoğul yapı içerisinde projenin katkı sağlayacağı en önemli bileşen akademik ortamda yer alan herkesin karşılıklı sorumluluğunu güçlendirmek ve sosyal diyalog yoluyla bilgi akışının şeffaflığı sayesinde çatışmalar olmadan kültür dengesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda hoşgörü değerlerini ve barışçıl çözümlerin önceliğini doğrulamak, farklı kültürel geleneklerin önemini vurgulayarak karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmek projenin çalışma alanları arasında yer almaktadır. Proje çıktıları arasında öğretim elemanlarının intihal ve mobbing şikayetleri için izleme biriminin kurulması, sosyal diyalog farkındalık artışına yönelik olarak 5 farklı üniversitede konferans ve seminerlerin verilmesi planlanıyor. Projemizin 80 bin 293 euro olarak belirlenmiştir” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise üniversitenin klasik bir üniversite formatından sıyrılarak, sosyal sorumluluklarını yerine getiren, eğitsel faaliyetlerin dışarısında kültürel faaliyetleri de yerine getiren bir formata dönüştüğünü söyledi.

Sosyal Diyaloğun İnşasında Entelektüel Çaba” projesinin de bunun somut göstergelerinden birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Artık, “Hitit üniversitesi kabuğunu kırdı. 10 yaşında olmasına rağmen kendisinden daha önce kurulan üniversitelerle benzer çalışmaları yapabilen örnek bir üniversite haline geldi. Çok daha önemlisi artık Çorum’da üniversitenin var olduğunu her kesim öğrendi. Bunlar üniversitemizin tüm çalışanlarıyla oldu. Yaptığınız özverili çalışmalarla bunları gerçekleştirdik. Bu ilk proje değil, son da olmayacak. Bunların her biri birer başlangıç. Bundan sonarsında omuz omuza el ele verdiğimizde üniversitemizde şehrimizde gelişecek. Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi gelişmiş üniversiteler sahip olması. Bu ikisi birbirini gerektiren durumlar. Hitit üniversitesi de bu anlamda ilimizde bölgemizde güzel çalışmalar yapacak” ifadelerini kullandı.