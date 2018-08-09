Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Erçen Diken, sigaranın bir katil olduğunu belirterek, “Dünyada 13 saniyede bir insan sigara nedeniyle ölüyor. Yılda 4.9 milyon sigara kullanımına bağlı rahatsızlıklardan hayatını kaybediyor” dedi.

Sigara içmeyen kişiler daha sağlıklı ve daha mutlu olduğunu vurgulayan Dr. Özlem erçen Diken, sigara içen kişiler daha mutsuz, agresif ve hastalıklarla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Seminere katılan çocukları sigara içmemeleri konusunda uyaran Diken, “Sigara içmediğinizde hastalıklardan uzak olacaksınız. Hastalıklardan uzak olmak sağlıklı bir yaşam sürmektir. Yaşam kalitenizi arttıracak. Artık sadece uzun yaşamak değil. Sağlıklı yaşam süresi de önemli. Sağlığımızı koruyarak daha rahat bir yaşam süreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Karadere ise, bütün bağımlılıkların meraktan başladığını kaydederek, “Merak bir açıdan çok önemli. Bilimsel araştırmaların faaliyetlerin başında geliyor. İnsanın dünyayı, evreni keşfetmesine yardımcı oluyor. Bağımlılık yapan davranışlar nedeniyle de tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Teknolojik bağımlılığın zararlarından bahseden Karadere, “Teknolojiyi önce sosyal amaçla kullanılmaya başlıyorsunuz. Can sıkıntısını gidersin diye kullanıyorsunuz. Bir adım sonrasında eğelenmek için problemlerden kurtulmak için kullanıyorsunuz. Sonra bir adımda ise bağımlı olmaya başlıyoruz. Teknoloji bağımlılığıyla ailemizi kaybetmeye başlıyoruz. Onlarda güzel vakitler geçirmek varken bir bilgisayarın başında, bir cep telefonu başında sanal dünyada kısır döngüye giriyorsunuz. Sonrasında mutsuz olmaya başlıyorsunuz. İlişki problemleri başlıyor. İnsanların en değer verdiği ailesiyle arası açılıyor” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder’in de hazır bulunduğu seminer sonunda panelistlere plaket verildi.