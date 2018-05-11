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11 Mayıs 2018 12:19

Su borusunda çilek yetiştiriyor

Çorum’un Kargı İlçesinde bir vatandaş kendi imkanlarıyla geliştirdiği proje ile yılın her ayı çilek yetiştirmeyi hedefliyor.

Su borusunda çilek yetiştiriyor

11 Mayıs 2018 12:19


Kargı ilçesinde işletmecilik yapan Mustafa Akpınar, hobi olarak tarımla ilgili bir proje yapmayı düşündü. İlçedeki tarım ürünlerinin aksine daha değişik bir ürün yetiştirmeyi düşünen Akpınar çilek yetiştirmek için çalışmalarına başladı.


Uzman kişilerden de yardım alan Akpınar kendine ait 250 metrekare büyüklüğündeki bahçesine yerleştirdiği plastik boruların içerisine ektiği 3 bin çilek fidanını damlama su yöntemi ile suluyor. Akpınar ilk ektiği çilek fidanlarından verim almaya başladı.


Hobi amaçlı başladığı çilek yetiştiriciliğini geliştirmeyi planladığını belirten Akpınar, "İlk olarak bir hobi olarak yapmayı planladım. Kargı’da çiftçilerimiz genelde çeltik, bamya gibi ürünleri tercih ediyor. Bu ürünleri yılın sadece belli aylarında alabilirsiniz. Ben yılın her ayı verim alabileceğim bir ürün yapmak istedim. Araştırmalarım sonucunda da çilek yetiştirmeye karar verdim. 250 metrekare büyüklüğündeki bahçeme yerleştirdiğim su borularına kurduğum damlama yönetimi ile çileklerimize nemli bir ortam sağlıyoruz’’ dedi.


Kış aylarında kuracağı bir mekanizma ile bahçesinin üzerini kapatarak seracılıkla yılın her ayı çilek yetiştirmeyi planlayan Akpınar, "Bahçemizin üzerini yazın açılır, kışın kapanır bir mekanizma ile kapatacağız. Kuracağımız ısıtma sistemi ile aynı sıcaklığı sağlayarak kışında aynı verimi almayı planlıyorum’’ şeklinde konuştu.


İlçedeki çiftçilerinde meyveciliğe yönelmelerini tavsiye eden Akpınar, meyveciliğin diğer ürün gruplarına göre yılın daha çok ayı üretildiğini ve gelirinin ise daha fazla olduğunu hatırlatarak amacının Kargı’da çilek yetiştiriciliğini arttırmak olduğunu söyledi.


3 bin adet çilek fidanı ektiğini, bunu önümüzdeki günlerde 5 bine tamamlayacağını belirten Mustafa Akpınar, önümüzdeki yıldan itibaren fide sayısını çoğaltmak istediğini sözlerine ekledi.




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