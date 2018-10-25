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Sulama kanalına düşen kızılgeyik kurtarıldı

Çorum’un Dodurga ilçesinde sulama kanalına düşen kızıl geyik kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde sulama kanalına düşen kızıl geyik kurtarılarak tekrar doğaya salındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Berk köyü yakınlarında bulunan 2 metre derinliğindeki sulama kanalında kızıl geyik olduğunu gören vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler köylülerle birlikte geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. El feneri yardımıyla geyiğe yön bulmasını sağlayan ekipler daha sonra kıyıya gelen kızıl geyiğinden boynuzlarına ip geçirerek sulama kanalından çıkardılar. Sağlık kontrolünden geçirilen kızıl geyik daha sonra tekrar doğaya salındı.

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