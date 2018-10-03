Göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

30 Mart seçimlerinden sonra Sungurlu Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Şahiner, "Belediyemiz, 2014 itibarı ile o kadar borç ve sıkıntı içerisindeydi. Türkiye'de ilçe bazında en borçlu belediye Sungurlu Belediyesi idi. Ama bunlar bizi hiç bir zaman yıldırmadı" dedi.

'Ulaşım sorununu ortadan kaldırdık'

Geçmişte alınan 50 tane aracın ödemesinin 2018 yılı Mayıs ayında bitiğini anlatan Başkan Şahiner, "İlçemizin acil sıkıntılarından bir tanesi ulaşım sıkıntısıydı. Belediye olarak 6 tane sıfır araba aldık. Manisa Belediyesi, Adana Belediyesi ve Mersin Belediyesinden 3 adet hibe araç temin ettik. İlçemizin 15 mahallesine de servislerimizi başlattık. Öncesinde bir mahalleden diğer mahalleye geçerken iki biletle geçiliyordu. Biz bunu tek bilete indirdik. Şehit aileleri ve 65 yaş üstüne de ücretsiz yaptık. Bu konuda iller bankası dahil diğer bankalardan da bir kuruş kredi kullanmadık." şeklinde konuştu.

'Kapalı pazar alanını yaptık'

Sungurlumuzun yıllardır bir kanayan yarası olan kapalı pazar yeri 2013 itibarıyla 10,5 trilyon ile ihalesi yapılmış ve 2 trilyona yakın para harcanmıştı diyen Başkan Şahiner, "Yanlış yer tespitinden dolayı atıl durumda duruyordu. 10,5 trilyona yapılamayan kapalı pazar yerini biz Cumartesi pazarı denilen yere 700 bin lira harcama ile yaptık. Bu kapalı pazar yerini yaparken de kendi bütçemizden her hangi bir kredi kullanmadık. Kapalı pazar yerinde alışveriş araçları koyduk. Pazara gelen vatandaşlarımız alışverişlerini daha rahat şekilde yapıyorlar. Bu uygulamayı bölgede ilk defa biz başlattık" dedi.

İlçemiz hayvancılıkla uğraşan bir bölge olmasına rağmen kapalı hayvan pazar yerimiz hiç yoktu diyen Başkan Şahiner, "Mevcut pazar yerimiz Fen Lisesinin olduğu yerdeydi. Tabi ki bu durum Sungurlumuza yakışmıyordu. Öğrencilerimiz kokudan orada ders filan yapamıyordu. Hayvan pazarını oradan kaldırarak, mezbahanemizin yanına kapalı hayvan pazar yerini 2016 itibarıyla bitirdik" ifadelerini kullandı.

'Sungurlunun görüntüsü değişti'

Şehir merkezinde caddelerimizin yol, altyapı, kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarını bitirdiklerini söyleyen Başkan Şahiner, "Yapmış olduğumuz şehir merkezindeki çalışmalarla Sungurlumuzun çehresini görüntüsü değişti. Bu çalışmalarımızı 4 ay gibi bir sürede bitirdik. Bu çalışmamızı da kendi bütçemizden yaptık. Her hangi bir kredi kullanmadık. Ayakkabıcılar arastamız ve İstanbul caddesi yeni kimliğine kavuştu. Buralar Sungurlu'nun kapalı çarşılarıydı. Ama ne yazık ki yıllardır bakılmadığı için buradaki işyerlerimiz kiraya dahi verilemiyordu. Yapmış olduğumuz çalışmalarla bu iki yerimizi gayet modern bir hale getirdik." şeklinde konuştu.

- Vatandaşlarımız piknik yapmak için başka yerlere gidiyordu

Bayanlarımızı evlerden çıkarmamız gerekiyor diyen Başkan Şahiner, "Bunun içinde mahallerimize kültür evleri yapıyoruz. Sungurlu'da insanlarımızın piknik yapacağı bir mesire alanı yoktu. Vatandaşlarımız Hacılarhanı ve Salman Köyü'ne yada Alaca'ya gidiyordu. Bu Sungurlu'nun bir ihtiyacı dedik ve mesire alanını yapıp vatandaşımızın hizmetine sunduk. Birinci etabı bitirdikten sonra baktık mesire yerimiz yeterli olmuyor, ikinci etaba hızlı bir şekilde başlayıp, bitirdik. Burası da yeterli olmayınca Akçalı mevkiinde 3. etap çalışmamıza başladık ve halkımızın hizmetine sunduk. İhtiyaç olan yerlere 17 adet yeni park yaptık. 2 adette halı sahayı gençlerimizin hizmetine sunduk." dedi.

'Asfalt çalışmalarımız devam ediyor'

Sungurlu'nun kenar mahallerine şimdi kadar hiç bir asfalt ve parke taşı çalışması yapılmadığına dikkat çeken Başkan Şahiner, "Bizlerde çalışmalarımıza yıllardır kanalizasyonu ve yolu olmayan Gürpınar Mahallesi'nden başladık. 3 ay gibi bir süre bütün çalışmalarımızı tamamlayıp, hizmete sunduk. İlçemizde ki tüm cami ve mescitlerin bakımlarını Belediye olarak biz üstlendik. 34 caminin ışıklandırmasını tamamladık. Engelli kardeşlerimizin bu zaman kadar daima yanında olduk. Gücümüzün yettiği kadar taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimize tekerlikli sandalye yardımlarımız devam ediyor. Kültür gezileri kapsamında Sungurlu'dan dışarı çıkmayan vatandaşları Nevşehir, Konya, Çanakkale, Hacı Bektaş-ı Veli, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'ya götürdürüyoruz. En büyük projelerimizden biri olan Kent Park projesini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk kazma vuruldu" diye konuştu.