Sungurlu Belediyesi 100 çocuğu sevindirdi

Çekilişe Sungurlu Belediye başkanı Abdulkadir Şahiner'in yanı sıra oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Şahiner, "Geldiğimiz günden itibaren birlik beraberlik içerisinde, şeffaf bir belediye olmaya çalıştık. Amacımız gayemiz her zaman Sungurlu'muz ve Sungurlu'muzun geleceği gençler oldu. Bugünde burada karnesini getiren 100 çocuğumuza bisiklet hediye edeceğiz. Bölgemizde ilk defa böyle bir uygulama yapılıyor. Sağlıklı gelişim açısından çocuklarımızın bisiklet kullanımı artması bizler için önemli. Çocuklarımızı, gençlerimizi fikren, bedenen ve ruhen dolayısıyla her yönde geleceğe hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, ve muhtarlar bisiklet kazanan 100 çocuğu belirlemek için kura çekti. Çekilen kura da ismi çıkan çocuklar büyük sevinç yaşarken, ismi okunmayan çocuklar ise göz yaşlarına hakim olamadı. Üzülen çocukları Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner teselli etti.

Programda palyaço, maskot ,yüz boyama gibi çocuk etkinliklerinin yanında patlamış mısır, pamuk şeker ikramları gerçekleştirildi.