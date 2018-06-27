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27 Haziran 2018 14:17

Sungurlu Belediyesi havuz meydanını yeniledi

Sungurlu Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesi Havuz Meydanı’nda başlatılan yenileme çalışmaları sona erdi.

Sungurlu Belediyesi havuz meydanını yeniledi

27 Haziran 2018 14:17


Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenmesi için onarımına başlanan Havuz meydanında çalışmalar sona erdi. Peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesinin ardından meydanın orta kısmında bulunan havuz da bakıma alındı. Yapılan ışıklı saat ve fıskiyelerin yenilenmesiyle meydan daha modern bir görünüme kavuştu.


Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Havuz meydanındaki yenileme çalışmamız sona erdi. Artık çarşı havuz meydanımız göze hitap ediyor ve daha güzel görünüyor. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.




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