Sungurlu Belediyesi kültür gezilerine devam edecek

İlçe halkının oldukça memnun kaldığı ve heyecanla yeni gezi noktalarının açılmasını beklediği kültür gezileri, Konya, Nevşehir, Samsun, Sinop ve Kastamonu turlarıyla bu yazda devam ediyor. Samsun ve Sinop’la “Anne ve Çocuk-Baba ve Oğul Deniz Gezisi" planlanırken, tarihi atmosferi ve muhteşem doğalarıyla Konya, Nevşehir ve Kastamonu turlarıyla ilçe halkına kültür alışverişinde bulunma fırsatı sunuluyor.

Deniz gezilerine 4-10 yaş arası erkek çocukları, 4 yaş ve üzeri kız çocukları anne veya babaları yanlarında olmak şartıyla katılabilirken Konya, Nevşehir ve Kastamonu da yaş sınırı 14 yaş ve üzeri olarak belirlendi.

Kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar, nüfus cüzdanlarıyla birlikte şahsen Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.