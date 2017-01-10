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10 Ocak 2017 18:27

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

Sungurlu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Yem Bıraktılar

10 Ocak 2017 18:27

Kar yağışı ve aşırı soğuk havanın etkisi ile Sungurlu belediye ekipleri, sokak hayvanları için kedi köpek maması, yem, ekmek, su gibi temel yiyecekler bıraktı.
Geçtiğimiz kış aylarında da aynı şekilde sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasında hayvanların rahatlıkla bulacağı kedi köpek maması, yem ve ekmek bırakan Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu yılda aynı yerlere yem bıraktı.
Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerin hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerinin itina gösterdiğini söyledi. Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara kedi köpek maması, yem, ekmek, su hayvan yemi bıraktıklarını belirten Şahiner, “Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarında doğaya yem bırakıyoruz.’’ dedi.



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