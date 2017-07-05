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05 Temmuz 2017 17:14

Sungurlu Belediyesin’den ’Hoş geldin bebek’ projesi

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede bebek sahibi olan ailelere yönelik ’Hoş geldin bebek’ projesi bugün hayata geçirildi.

Sungurlu Belediyesin’den ’Hoş geldin bebek’ projesi

05 Temmuz 2017 17:14


Belediye tarafından ilçede ikamet eden ve çocuk sahibi olan aileler için ’Hoş geldin bebek’ projesi başlatıldı. Bugün uygulamaya konulan proje ile yeni doğan bebekler için ailelere Belediye Başkanlığı tarafından bebek seti hediye edilecek.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Meltem Açmaz, Hayata geçirilen proje kapsamında kız bebek annesi olan hemşerimiz Nuray Nefeslioğlu’na ve belediye personellerimizden ikinci kez baba olan Ertuğrul Gazi Abanuzoğlu’nu hastanede ziyaret ederek hediyelerini teslim etti. Hediye alan aileler Başkan Abdulkadir Şahiner’e teşekkürlerini iletti." şeklinde konuştu




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