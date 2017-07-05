Sungurlu Belediyesin’den ’Hoş geldin bebek’ projesi

Belediye tarafından ilçede ikamet eden ve çocuk sahibi olan aileler için ’Hoş geldin bebek’ projesi başlatıldı. Bugün uygulamaya konulan proje ile yeni doğan bebekler için ailelere Belediye Başkanlığı tarafından bebek seti hediye edilecek.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Meltem Açmaz, Hayata geçirilen proje kapsamında kız bebek annesi olan hemşerimiz Nuray Nefeslioğlu’na ve belediye personellerimizden ikinci kez baba olan Ertuğrul Gazi Abanuzoğlu’nu hastanede ziyaret ederek hediyelerini teslim etti. Hediye alan aileler Başkan Abdulkadir Şahiner’e teşekkürlerini iletti." şeklinde konuştu