Sungurlu Belediyesi’nden Kan Bağışı Kampanyası

Kan stoklarının azalması üzerine Kızılay’dan gelen çağrıya ,Sungurlu Belediyesi sessiz kalmayarak ‘Kan bağışı’ kampanyası başlattı.

Kızılay’ın kan stokunun azalmasıyla başlatılan kampanya için, Belediye Başkanı ve çalışanları büyük çaba sarf ediyor. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kızılay tarafından yapılan bu çağrıya ilçe halkının yoğun ilgi göstermesini istedi.

Sungurlu Belediye Başkanlığı Kültür Merkezinde 11 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Cuma günleri arasında Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenecek kampanyaya Sungurlu halkını davet eden Başkan Şahiner, yapmış olduğu açıklamada, "Kan stoklarının azalmasıyla Kızılay Genel Başkanının yapmış olduğu çağrıya Sungurlu Belediyesi olarak sessiz kalamazdık. Bu sebeple Kızılay işbirliğiyle ilçemizde kan bağışı kampanyası başlattık. Belediyemiz öncülüğünde başlatılan kampanyanın verimli olacağını düşünüyor,çalışanlarımızın ve Sungurlu halkının kan bağışına yoğun bir ilgi göstereceğine inanıyorum. Belediye çalışanlarımıza ve bu önemli kampanyaya destek olacağına inandığım vatandaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi.