Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 18:10

Sungurlu Belediyesi’nden Kar Mesaisi

Sungurlu Belediyesi’nden Kar Mesaisi

21 Aralık 2016 18:10

Sungurlu Belediyesi kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar başlattı.
Belediye personeli, düşerek yaralanmaların önüne geçmek ve vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için sabah saatlerinde başlattıkları çalışmalar kapsamında kaldırımlardaki buzları küreyerek temizliyor. Temizleme çalışmalarının ardından kaldırımların yeniden buzlanmaması için tuzlama çalışmaları da yapılıyor.
İlçede kar yağışı ile ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmağını dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Kış aylarının gelmesiyle oluşan zorlu hava şartlarına karşı Sungurlu Belediyesi olarak gece gündüz hazır konumdayız. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim. Onun içindir temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar yağışı devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız devam edecektir” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç