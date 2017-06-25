Sungurlu belediyesinden mevlit

Sarıtepe Mezarlığı’ndaki programa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ahrete intikal ettikten sonra kendilerine de dua edecek, bir Fatiha okuyacak nesiller bırakmanın önemli olduğunu belirterek, “Bu da yine bizlere düşüyor. Ne ekersek onu biçeceğiz. Belediye olarak ilçemizdeki bütün mezarlıklarda çeşitli çevre düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.

Başkan Şahiner, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen programa katıldı. Program sonrası mezarlıklarda incelemelerde bulunan Şahiner, mezarlıklarda bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.