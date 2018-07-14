Sungurlu Belediyespor 8 voleybolcu transfer etti

Bu sezon Erkekler 1. Voleybol Liginde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor 8 tecrübeli isimle anlaşmayı imzaladı.

Teknik Heyetin raporu doğrultusunda yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanan 8 voleybolcu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Kulüp Başkanı Bahri Sezen’in katıldığı törenle anlaşmaya imza attılar. Sungurlu Belediyespor’un yeni sezon için anlaştığı isimler pasörler Tuğberk Atıcı, Burak Kılıç, orta oyuncuları Ali Berslan Aslankaya, Kaan Susam, Köşe 4 nolu oyuncuları Mahir Can Tosun, Ahmet Tetik, Libero Furkan Albayrak, köşe pasör çaprazı Ali Can Akdur.

Sungurlu Belediyespor Başkanı Bahri Sezen, 8 tecrübeli isimle anlaştıklarını bir yabancı isimle görüşmede sona geldiklerini önümüzdeki hafta içinde onla da anlaşacaklarına inandığını söyledi.

Halk Bank Genel Müdürü ile görüşerek iki isim vermesini istediklerini ve oradan gelecek bu isimlerle birlikte kadronun 11 kişi olacağını, üç tanede alt yapıdan genci katarak kadroyu oluşturacaklarını belirten Sezen, "Başlattığımız kampanyanın da verdiği güçle yeni sezon için gerek voleybol gerekse futbolda Çorum’u ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edecek kadroları oluşturmak amacındayız. Başlattığımız kampanyaya ilgi ve destek ne kadar fazla olursa bizde alacağımız güçlü çok daha iyi işler yapmanın gayreti ve çabası içinde olacağız" dedi.

’Ankara’da çalışacaklar’

Sungurlu Belediyespor voleybol takımı çalışmalarını Ankara’da yapacak. Voleybol Branşı Sorumlusu Mustafa Özdemir, kadronun tamamına yakınının Ankara’da olduğunu Sungurlu’da kalacak yer sorunu olmasından dolayı çalışmalarını Ankara’da yapacaklarını söyledi. Ankara’da Taner Kışlalı Spor Salonu’nda çalışma yapmak için anlaştıklarını ve Ağustos ayının ilk haftasından itibaren çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

’Doğu grubunda yer alacak’

Sungurlu Belediyespor bu sezon mücadele edeceği erkekler 1. liginde büyük ihtimalle B grubunda yer alacak. Doğu bölgesinden takımların bulunduğu grupta mücadele edeceklerini belirten Mustafa Özdemir ‘Diğer grubu göre bizim açımızdan daha iyi bir grup. Gruptaki takımların lige katılıp katılmayacağı konusunda soru işaretleri var. Ancak iki gruptan dörder takımın düşecek olması nedeni ile işi sıkı tutmak zorundayız. Gruplarında önümüzdeki günlerde kesinleşmesini bekliyoruz’ şeklinde konuştu.