Sungurlu Belediyespor sezonu açtı

Baş antrenör Mustafa Özdemir yönetimindeki açılış çalışmasına 20 erkek ve 30 bayan sporcu katıldı.

Voleybol Şube Sorumlusu ve aynı zamanda takımın baş antrenörü Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunu açtıklarını belirtti. Voleybol branşı olarak 8 takımımız ve 250’ye yakın lisanslı sporcumuzla Sungurlu Belediyespor Kulübümüzü Türkiye’nin her tarafında başarıyla temsil etmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir diyen Özdemir, "Hedefimiz Erkek Voleybol takımımızı 2. ligden 1. lige çıkarmak. Bayan Voleybol takımımızı Bölgesel ligden 2. lige çıkarmak, küçüklerde, yıldızlarda ve gençlerde Türkiye dereceleri elde etmek olacaktır" şeklinde konuştu.

Okul taramalarına başlayacağız diyen Özdemir, okullarda başarılı olan sporcuları kulüp bünyesine katarak, o sporcuları Belediyespor Kulübü olarak burs vereceklerini, okullarına ise malzeme yardımında bulunacaklarını söyledi.

Bu projelerini bu sene uygulamaya koyacaklarını söyleyen Özdemir, Sporcu öğrencilerimiz okullarında, derslerinde başarılı ve kulüpte de takımımızda yer aldığı takdirde, okul hayatında da velilerimize yardım amaçlı burslar verileceğini sözlerine ekledi.

-’Erkek voleybol takımı kampa giriyor’

2. Ligde mücadele edecek olan Erkek Voleybol takımının 14 Eylül’de kampa gireceğini söyleyen Özdemir, takıma 10 transfer yaptıklarını açıkladı. Kendi altyapı gençleriyle birlikte kadronun 18 kişi olduğunu söyleyen Özdemir, 14 Eylül’de 10 günlük bir kamp yapacaklarını kaydetti.

Bu kampta sporcularımızın uyumlarının sağlanması konusunda çalışmalarımız olacaktır diyen Özdemir, "Daha sonra ki kampta ise, İstanbul Büyükşehir ve Ankara’dan bir takımla hazırlık maçı oynayarak sezona hazırlanacağız" dedi.

’Bayanlarda hedef 2. lig’

Bayanlarda hedeflerinin bölgesel ligden 2. lige çıkmak olacaktır diyen Özdemir, "Bayan takımımız yaz boyu çalışmalarına devam etti. Çok yetenekli, genç kardeşlerimiz var. Bunların arasına 2 yada 3 transfer yaparak bayanlarda 2. lige çıkmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde Mahmut Atalay Spor Salonu’nda devam ediyor. İsteyen gençlerimiz ve velilerimiz çalışmalarımızı izleyebilir" diye konuştu.