Sungurlu Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törende konuşan Kaymakam Mithat Gözen, “29 Ekim 1923'de varımızı yoğumuzu ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz bir istiklal harbinin ardından kurduğumuz Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, aynı zamanda yeni devletimizin ilanıydı. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk Devlet geleneğinin son halkasıdır. Zor şartlarda ve kıt imkanlarla kurulan devletimiz tam 95 yaşındadır. 95 yılda çok önemli mesafeler kat ettik. 12 milyon nüfuslu genç ve eğitimli nüfusunu savaşlarda yitirmiş bir ülkede ve 80 milyon nüfuslu, nüfusunun yaş ortalaması 29 olan her ilde 200'ye aşkın üniversitesi modern barajları yolları hastaneleri ve okulları olan bir ülkeye dönüştük bin şükür” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda büyük işler başarıldığını anlatan Kaymakam Gözen, “Türkiye Cumhuriyetinin başarı hikayesine yeni başarı hikayeleri ekleyeceğiz. Hiç bir tehdit karşısında korkmadan hiç bir güçlük karşısında yılmadan çalışacağız ve bizden sonraki nesillere daha güçlü Türkiye bırakacağız. Türkiye Cumhuriyetini edebiyen yaşatacağız. Kalplerimizde iman gözlerimizde cesaret ve inançla yarınlara daha güçlü yürüyerek daha güçlü bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, 10. yıl nutku ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda,.Cumhuriyet bayramı dolayısıyla okullar da düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Program halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından sona erdi.

Atatürk Meydanı önünde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Ahmet Yasin Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Salih Çetiner, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.