Sungurlu Gençlik Merkezinden ’Çaya Geliyoruz’ projesi

Yapılan açıklamada, "’Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane’ diyerek bu zamana kadar Gençlik Merkezi olarak yaklaşık 35 gencimizin evine konuk olarak aileleriyle tanıştık. ’Çaya Geliyoruz’ projesiyle gençlerimizin evlerine konuk olmaya devam ediyor ve ailelerimizle hasbihal ediyoruz. Bu şekilde hem gençlerimizin ailelerine güven aşılıyor hem de gençlik merkezi faaliyetlerimizi daha kapsamlı bir şekilde anlatma fırsatı buluyoruz.

Bundan sonra da aile ziyaretlerimizle gençlerimizin dertlerini dinleyip sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.