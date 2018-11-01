Sungurlu ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Eryiğit;

Bu kapsamda ilçede görev yapan öğretmenlerden oluşan komisyon bir toplantı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki öğrencilerinin akademik başarılarının artırılması yönünde yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Geçen eğitim-öğretim yılında Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan sınav takip merkezi ile öğrencilerimize ücretsiz deneme sınavları yaptık. Oluşturduğumuz komisyon marifetiyle öğrenci, ders ve okul bazlı akademik başarının izlenmesi ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yürüttük. Yaptığımız sınavlar öğrencilerimizin akademik alanda daha başarılı olmaları yönünde bize yol göstermektedir. Bu sınavlar sonucunda elde ettiğimiz verilere dayanarak hem Müdürlüğümüz eğitim planlamalarını hem de öğretmenlerimiz öğretim programlarını güncellemektedir. Önceki tecrübelerimizden faydalanarak, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilçemizin başarı ortalamasını üst seviyelere taşıyacağız. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesi çerçevesinde müdürlüğümüz ve okullarımız arasındaki işbirliğini sürdürerek öğrencilerimizin akademik ve sosyal alandaki becerilerini geliştirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Başarının artırılması için bu işe gönül vermiş siz değerli öğretmenlerimizle hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tamdır. Hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Toplantı sonucunda 8 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik Kasım, Aralık, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 5'er deneme sınavı yapılması kararlaştırıldı.